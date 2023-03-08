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Главный тренер ЦСКА Фёдоров прокомментировал разгромную победу над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Фёдоров прокомментировал разгромную победу над «Северсталью»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о победе над череповецкой «Северсталью» (9:3) в матче розыгрыша Кубка Гагарина — 2023.

«Для нас это была важная игра. Выдали хороший старт, в этот раз вовремя забили, использовали практически все свои голевые моменты. Серия продолжается. То, что мы хотели сделать, мы сделали сегодня вечером. «Северсталь» — серьёзный соперник, играет в очень активный хоккей. Как наши ребята говорят, никакой эйфории у нас нет. Работаем, готовимся дальше», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

ЦСКА, забросив девять шайб в сегодняшнем матче установил клубный рекорд результативности армейцев в плей-офф КХЛ.

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