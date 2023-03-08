Разин объяснил появление в составе «Северстали» третьего вратаря
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (3:9) и объяснил появление в составе череповчан третьего вратаря. напомним, что на заключительную двадцатиминутку у клуба вышел резервный вратарь Артём Назаркин.
«К сожалению, мы прекрасным Череповецкий дамам не сделали подарок, но устроили, я думаю, шоу с голами — в пустые ворота туда, в пустые ворота сюда. Праздник получился, хоть и со знаком минус. Я думаю, что было интересно. Серия продолжается, это всего лишь одна игра.
Почему выпустил третьего вратаря? Не знаю по регламенту… Давайте отвечу так: микротравмы у наших двух вратарей и решили выпустить Артёма», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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