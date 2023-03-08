Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин объяснил появление в составе «Северстали» третьего вратаря

Разин объяснил появление в составе «Северстали» третьего вратаря
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (3:9) и объяснил появление в составе череповчан третьего вратаря. напомним, что на заключительную двадцатиминутку у клуба вышел резервный вратарь Артём Назаркин.

«К сожалению, мы прекрасным Череповецкий дамам не сделали подарок, но устроили, я думаю, шоу с голами — в пустые ворота туда, в пустые ворота сюда. Праздник получился, хоть и со знаком минус. Я думаю, что было интересно. Серия продолжается, это всего лишь одна игра.

Почему выпустил третьего вратаря? Не знаю по регламенту… Давайте отвечу так: микротравмы у наших двух вратарей и решили выпустить Артёма», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Новость по теме
У «Северстали» на заключительный период с ЦСКА вышел третий вратарь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023