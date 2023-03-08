У «Северстали» на заключительный период с ЦСКА вышел третий вратарь

В эти минуты в Черерповце проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Северсталью» и ЦСКА. Идёт третий период, счёт 6:1 в пользу гостей.

Примечательно, что на заключительную двадцатиминутку у череповецкого клуба вышел резервный вратарь Артём Назаркин. В первом периоде до счёта 3:0 в воротах играл Александр Самонов, которого сменил Дмитрий Шугаев.

В начале второго периода место в воротах вновь занял Самонов, которого через четыре минуты вновь сменил Шугаев.

Напомним, череповецкий клуб 6 марта одержал волевую победу над армейцами 5:3 и ведёт в серии со счётом 2-1.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.