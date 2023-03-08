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Результаты восьмого игрового дня плей-офф КХЛ

Результаты восьмого игрового дня плей-офф КХЛ
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8 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился восьмой игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Было проведено четыре встречи.

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:1. Счёт в серии — 3-1 в их пользу.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Телегин) – 01:40 (5x5)   0:2 Найт (Ткачёв, Шарипзянов) – 12:58 (5x4)   1:2 Пьянов (Бутузов, Мёрфи) – 15:04 (5x4)   1:3 Толчинский – 50:47 (5x5)   1:4 Буше (Ткачёв) – 53:21 (5x5)

В Магнитогорске завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» играл на своём льду с «Автомобилистом». Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии равный — 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк – 31:00 (4x5)   0:2 Баранцев (Блэкер, Голышев) – 33:56 (5x5)   0:3 Макеев (Кормье) – 52:50 (5x4)   0:4 Ли (Гуркин) – 59:46 (en)

В Череповце состоялся матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» встречалась на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 9:3 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 9
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Нестеров, Окулов) – 08:41 (5x5)   0:2 Каменев (Григоренко, Нестеров) – 10:03 (5x4)   0:3 Карнаухов (Слепышев) – 13:29 (5x5)   0:4 Слепышев (Светлаков) – 16:44 (5x5)   1:4 Пресс (Пыленков, Гераськин) – 24:51 (5x4)   1:5 Мингачёв (Классон, Абрамов) – 25:27 (5x5)   1:6 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 27:05 (5x4)   2:6 Абросимов (Тихонов, Моисеев) – 50:28 (5x5)   3:6 Морозов – 55:39 (5x5)   3:7 Слепышев (Светлаков) – 55:59 (5x5)   3:8 Полтапов (Брюквин) – 56:21 (5x5)   3:9 Мингачёв – 59:25 (en)

В Москве завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 5:4 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Уил (Скоренов, О'Делл) – 02:30 (5x4)   2:0 О'Делл (Уил, Скоренов) – 05:26 (5x4)   2:1 Гончарук (Коваленко, Ларионов) – 13:32 (5x4)   2:2 Федотов (Бокун, Гончарук) – 19:27 (5x5)   3:2 Уил (Скоренов, Миронов) – 20:47 (5x5)   3:3 Гончарук (Коваленко, Ларионов) – 29:51 (5x4)   3:4 Сизов (Веряев, Конюшков) – 53:13 (5x5)   4:4 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 56:28 (5x5)   4:5 Бокун (Виноградов) – 68:10 (5x5)
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