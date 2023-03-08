Результаты восьмого игрового дня плей-офф КХЛ

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8 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился восьмой игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Было проведено четыре встречи.

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:1. Счёт в серии — 3-1 в их пользу.

В Магнитогорске завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» играл на своём льду с «Автомобилистом». Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии равный — 2-2.

В Череповце состоялся матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» встречалась на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 9:3 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.

В Москве завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 5:4 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.