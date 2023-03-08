Кудашов назвал причину поражения московского «Динамо» в четвёртом матче с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог матча с «Торпедо» (4:5 ОТ).

«Давайте в первую очередь поздравим всех наших женщин с праздником. А игра была равной, в овертайме немного неправильно сыграли, поэтому и получили гол в свои ворота. Вот и всё.

Что пошло не так после 2:0? Опять-таки – удаления. «Торпедо» их использовало. И три рикошета, подставления – с этим не справишься.

Почему настолько неправильно сыграли весь овертайм, начав его с пропущенных атак, а завершив тем, что пять человек приехали на борт и потеряли бросающего игрока? Да, всё правильно. И контратаки мы пропустили, и гол такой. На самом деле, наверное, эмоции захлестнули. Мы всё это спокойно разберём и будем готовиться к следующей игре.

Все периоды получились разные по характеру игры? Это нормальное явление, когда встречаются две равные команды. Если бы одна команда, по определению была намного сильнее другой, то следовало бы ждать того, что одна команд только давит, а другая обороняется. А здесь преимущество всегда переходит из-за каких-то мелких вещей – переиграл смену, неправильно сменился, не так распорядился шайбой – это всё приводит к передаче инициативы. Очень много деталей, которые можно обсуждать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.