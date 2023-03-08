Григоренко оценил разгромную победу ЦСКА над «Северсталью»

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал разгромную победу над «Северсталью» (9:3) и рассказал, как эта победа повлияет на психологию армейцев.
«Прежде всего — у нас было хорошее начало. Сделали результат уже на старте, наконец-то в большинстве неплохо сыграли, забили два гола. Адам [Рейдеборн] здорово сыграл, подтащил нас в нужные моменты. Игра была необычная, соперник вратаря часто снимал. Едем домой в Москву с хорошим настроением.
Легче играть, когда ты несколько шайб безответных забросил. Поговорили с ребятами, договорились, что нужно лучше играть в обороне. Думаю, нужно в этом компоненте ещё прибавлять. Нужно ещё меньше пропустить в следующей игре.
Крупная победа важна психологически? Для личной психологии, наверное, это важно для ребят, которые как раз отличились. Всегда приятно забивать, выигрывать — это помогает. В остальном счёт не так важен, главное добиваться нужного результата», — приводит слова Григоренко официальный сайт ЦСКА.
Напомним, Григоренко забросил 35-ю шайбу в розыгрышах Кубка Гагарина и вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ.
- 8 марта 2023
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