Григоренко оценил разгромную победу ЦСКА над «Северсталью»

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал разгромную победу над «Северсталью» (9:3) и рассказал, как эта победа повлияет на психологию армейцев.

«Прежде всего — у нас было хорошее начало. Сделали результат уже на старте, наконец-то в большинстве неплохо сыграли, забили два гола. Адам [Рейдеборн] здорово сыграл, подтащил нас в нужные моменты. Игра была необычная, соперник вратаря часто снимал. Едем домой в Москву с хорошим настроением.

Легче играть, когда ты несколько шайб безответных забросил. Поговорили с ребятами, договорились, что нужно лучше играть в обороне. Думаю, нужно в этом компоненте ещё прибавлять. Нужно ещё меньше пропустить в следующей игре.

Крупная победа важна психологически? Для личной психологии, наверное, это важно для ребят, которые как раз отличились. Всегда приятно забивать, выигрывать — это помогает. В остальном счёт не так важен, главное добиваться нужного результата», — приводит слова Григоренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Григоренко забросил 35-ю шайбу в розыгрышах Кубка Гагарина и вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ.