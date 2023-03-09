«Потеряли ключевых защитников и форвардов». Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о ситуации команды. «Столичные» за 17 матчей до конца регулярного чемпионата находятся вне зоны плей-офф и могут пропустить розыгрыш Кубка Стэнли — 2023.
«Мы всё ещё боремся за плей-офф. Мы всё ещё пытаемся пройти дальше. Ты никогда не знаешь, что произойдёт. Посмотрите на наши звенья — да, мы потеряли ключевых защитников, ключевых нападающих, но мы также приобрели пару очень сильных игроков.
Нам просто нужно пытаться выигрывать матчи и выйти в плей-офф», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Отметим, что «Вашингтон», в 65 матчах набрав 68 очков, расположился на 12-м месте в Восточной конференции. «Кэпиталз» отстают от «Питтсбург Пингвинз», идущего на восьмой позиции, на пять очков. У «пингвинов» две встречи в запасе.
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