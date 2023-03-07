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Овечкин рассказал, какой подход будет у «Вашингтона» к оставшейся части сезона

Овечкин рассказал, какой подход будет у «Вашингтона» к оставшейся части сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) рассказал о подходе команды к оставшейся части сезона. «Столичные» набрали 68 очков в 65 матчах и отстают от зоны плей-офф на три балла. При этом «Питтсбург Пингвинз», расположившийся на восьмой строчке в Восточной конференции, сыграл на три встречи меньше.

«Просто продолжаем работать, продолжаем играть. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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