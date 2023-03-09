Беднар обеспокоен тем, что Ландеског может не вернуться на прежний уровень после травмы

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар выразил опасение из-за того, что капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског может не вернуться на прежний уровень игры после травмы, из-за которой он до сих пор не принял участия в матчах текущего сезона НХЛ.
«Я немного обеспокоен? Да. Я имею в виду, что он не играл весь год. Думаю ли я, что он сможет вернуться на прежний уровень игры? Он работает, но только время покажет, я не знаю.
Для него это медленный процесс, поэтому мы просто должны следить за этим день за днём. И он продолжает делать работу, чтобы попытаться вернуться и помочь нашей команде», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
Отмечается, что Ландеског с середины февраля уже катается на льду, но не принимает активного участия в тренировках команды. Напомним, перед началом сезона нападающий пережил операцию на колене. Ландеског получил травму ещё в конце прошлого сезона, и пока сроки его возвращения на лёд неизвестны. 29-летний шведский форвард в прошлом сезоне провёл 51 встречу в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков. В плей-офф на счету капитана 22 (11+11) очка в 20 матчах.
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