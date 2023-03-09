Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» на своей площадке

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Дублем отметился нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, забивший победный гол в овертайме уже на 20-й секунде дополнительного времени. Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом, который стал для него 30-м в текущем сезоне НХЛ. Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился двумя голевыми передачами. Отметим, что «Анахайм» закончил матч с нулём штрафных минут.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд. В следующем матче 12 марта канадский клуб примет на своём льду «Оттаву Сенаторз».