Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» на своей площадке
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.
Дублем отметился нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, забивший победный гол в овертайме уже на 20-й секунде дополнительного времени. Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом, который стал для него 30-м в текущем сезоне НХЛ. Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился двумя голевыми передачами. Отметим, что «Анахайм» закончил матч с нулём штрафных минут.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Мактавиш, Джонс) – 03:40 (5x5) 1:1 Миллер (Петтерссон) – 14:44 (4x5) 2:1 Кузьменко (Бовиллье, Петтерссон) – 34:23 (5x5) 2:2 Макгинн (Зеграс, Строум) – 34:43 (5x5) 3:2 Миллер (Хьюз) – 60:20 (3x3)
«Ванкувер» одержал третью победу подряд. В следующем матче 12 марта канадский клуб примет на своём льду «Оттаву Сенаторз».
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