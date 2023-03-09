Билеты на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Динамо» были проданы за 10 минут
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Билеты на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Динамо» были проданы за 10 минут, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» 10 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии равный – 2-2.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва
Отметим, что официальная вместимость стадиона «Нагорный» составляет 5600 зрителей. Многие болельщики жаловались на технические сбои в работе сайта при покупке билетов из-за огромного ажиотажа. Также болельщики отмечают, что официально продажу билетов на сайте открыли на полчаса раньше, чем начали их реализацию через кассы стадиона.
Напомним, во вчерашнем четвёртом матче серии, проходившем в Москве, хоккеисты «Торпедо» одержали волевую победу в овертайме со счётом 5:4.
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