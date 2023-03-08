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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф КХЛ 8 марта, расклады в розыгрыше Кубка Гагарина, итоги игрового дня

«Сибири» нельзя проигрывать, а ЦСКА приблизится к провалу? День плей-офф КХЛ. Онлайн
Родион Власов Лев Лукин
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Матчи плей-офф КХЛ 8 марта
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Удивительный первый раунд Кубка Гагарина продолжается.

8 марта – Международный женский день. Однако в плей-офф КХЛ сегодня ожидается очередная порция вполне себе мужской «зарубы». Удивительный и сверхинтересный первый раунд Кубка Гагарина в самом разгаре, и нас ждут четвёртые матчи в сериях «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», «Торпедо» — «Динамо» М и ЦСКА – «Северсталь». Встречи пройдут в Новосибирске, Магнитогорске, Москве и Череповце.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

Следим за игровым днём плей-офф КХЛ в режиме онлайн.

Live Родион Власов

Игровой день стартует в Новосибирске, где позавчера «Сибирь» упустила фантастический шанс выйти вперёд в серии, проведя в чужой зоне целый период, перебросав соперника втрое. В штанги «Сибирь» попадала чаще, чем забивала голы. С одной стороны, такое удивительное невезение может психологически сломать хозяев льда, с другой — математика говорит, что сегодня процент реализации должен прийти к среднему.

Пока в серии основным драйвером «Авангарда» были во многом индивидуальные действия лидеров: в равных составах «ястребы» два матча из трёх уступали сопернику. Сегодня, как сообщают телеграм-каналы, в состав должен вернуться Арсений Грицюк, дебют которого в плей-офф позволит «Авангарду» выпустить три атакующих звена

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