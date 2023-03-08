«Сибири» нельзя проигрывать, а ЦСКА приблизится к провалу? День плей-офф КХЛ. Онлайн

8 марта – Международный женский день. Однако в плей-офф КХЛ сегодня ожидается очередная порция вполне себе мужской «зарубы». Удивительный и сверхинтересный первый раунд Кубка Гагарина в самом разгаре, и нас ждут четвёртые матчи в сериях «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», «Торпедо» — «Динамо» М и ЦСКА – «Северсталь». Встречи пройдут в Новосибирске, Магнитогорске, Москве и Череповце.
Следим за игровым днём плей-офф КХЛ в режиме онлайн.
Игровой день стартует в Новосибирске, где позавчера «Сибирь» упустила фантастический шанс выйти вперёд в серии, проведя в чужой зоне целый период, перебросав соперника втрое. В штанги «Сибирь» попадала чаще, чем забивала голы. С одной стороны, такое удивительное невезение может психологически сломать хозяев льда, с другой — математика говорит, что сегодня процент реализации должен прийти к среднему.
Пока в серии основным драйвером «Авангарда» были во многом индивидуальные действия лидеров: в равных составах «ястребы» два матча из трёх уступали сопернику. Сегодня, как сообщают телеграм-каналы, в состав должен вернуться Арсений Грицюк, дебют которого в плей-офф позволит «Авангарду» выпустить три атакующих звена
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