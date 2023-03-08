«Сибири» нельзя проигрывать, а ЦСКА приблизится к провалу? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Игровой день стартует в Новосибирске, где позавчера «Сибирь» упустила фантастический шанс выйти вперёд в серии, проведя в чужой зоне целый период, перебросав соперника втрое. В штанги «Сибирь» попадала чаще, чем забивала голы. С одной стороны, такое удивительное невезение может психологически сломать хозяев льда, с другой — математика говорит, что сегодня процент реализации должен прийти к среднему.

Пока в серии основным драйвером «Авангарда» были во многом индивидуальные действия лидеров: в равных составах «ястребы» два матча из трёх уступали сопернику. Сегодня, как сообщают телеграм-каналы, в состав должен вернуться Арсений Грицюк, дебют которого в плей-офф позволит «Авангарду» выпустить три атакующих звена