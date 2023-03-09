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Главный тренер «Бостона» объяснил, почему включил Орлова в первую бригаду большинства

Главный тренер «Бостона» объяснил, почему включил Орлова в первую бригаду большинства
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери объяснил, почему он включил российского защитника «Брюинз» Дмитрия Орлова в первую бригаду большинства.

«Наша игра в большинстве застопорилась. Если вы посмотрите на бригаду Бержерона, то увидите, что они забили лишь два гола за последние несколько игр. Это была первая игра Дебраска после травмы. Так что у нас есть возможность экспериментировать, поэтому мы экспериментируем», – цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам среди защитников за первые четыре матча в составе клуба, набрав восемь (3+5) результативных баллов. Ранее главный тренер «Бостона» называл Орлова в тройке по силе броска среди всех хоккеистов «Брюинз».

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