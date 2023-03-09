Гимаев: «Салават» нестабилен из-за молодых игроков, пока не обладающих кубковым опытом

Бывший хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев оценил игру «Салавата Юлаева» в серии Кубка Гагарина с «Адмиралом».
«Адмирал» — одна из лучших команд по игре в обороне. В плей-офф они уже показывают, что являются боеспособным коллективом. «Салават Юлаев» нестабилен из-за большого числа молодых игроков, пока не обладающих кубковым опытом. В первом матче Уфа сыграла слишком осторожно, во втором уверенно победила. В третьем «Салават» вёл со счётом 2:0, но с командой что-то случилось — она дрогнула, прижалась к своим воротам и сама себе привезла пропущенные шайбы. Проиграй «Салават» в четвёртом матче, они оказались бы в сложной ситуации. Но команда смогла собраться и сыграть строго. 2-2. Я бы сказал, что «Салават» остаётся фаворитом, но в целом в серии ничего не ясно», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.
Сегодня, 9 марта, в Уфе пройдёт пятый матч серии. Начало встречи — в 17:00 мск.
- 9 марта 2023
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