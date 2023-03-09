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Герсонский объяснил, что решит исход серии «Салавата Юлаева» и «Адмирала»

Герсонский объяснил, что решит исход серии «Салавата Юлаева» и «Адмирала»
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Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский оценил противостояние в первом ранде Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Счёт в серии равный – 2-2. Четвёртый матч серии закончился минимальной победой уфимской команды, которая забила единственный гол за пять минут до конца третьего периода усилиями капитана Григория Панина.

«Четвёртый матч «Адмирала» и «Салавата Юлаева» получился тяжёлым для обеих команд. Движение несколько снизилось. Здесь на первое место будет выходить игра в неравных составах и очень высоко будет цениться исполнительское мастерство. Момент есть, использовали — всё, команда пошла наверх. Нет значит нет», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Сегодня, 9 марта, в Уфе пройдёт пятый матч серии. Начало матча — в 17:00 мск.

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