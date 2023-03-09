Кожевников: лучших мы не можем удержать — они всё равно уезжают в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о неожиданных результатах в сериях розыгрыша Кубка Гагарина — 2023 и заявил, что КХЛ теряет сильных игроков.

«Не могу выделить какую-то одну серию в плане интереса. Жаль, матчи в одно время показывают. Но все дуэли интересные. Даже в серии СКА — «Динамо» [Минск], смотрите, какая борьба. Я думаю, Минск, конечно, не выдержит, но сегодня очень интересная игра в Петербурге. И «Динамо» с «Торпедо» — хорошая серия. Вот, пожалуй, её можно отметить. Там столкновение стилей, две интересные команды. Говорили, дескать, посмотрим, как Игорь Ларионов против «Динамо» будет играть. Вот они играют: уже 2-2 в серии.

Уровень команд подравнялся? Конечно. На это повлиял потолок зарплат. Не все уже «помещаются» в одном клубе, уходят в другой. Люди понимают: жизнь в хоккее не вечная, надо зарабатывать, пока есть возможность — потом, чёрт его знает, что будет.

Хорошо, что такая уравниловка. Люди же видят интригу. Много хороших игроков ушли в другие команды, подняли тем самым их уровень. Значит, рядом с ними молодёжь будет расти. А какой интерес, когда раньше мы знали, кто в финале какой конференции будет играть, кто главный претендент на победу в Кубке Гагарина? Сейчас трудно дать прогноз.

Максим Сушинский говорит, что уровень зрелища в КХЛ падает? Ну ничего нового он не открыл. Индивидуально сильных игроков, тех, на кого ходит народ, в КХЛ почти нет — они уезжают в НХЛ. Хотят попробовать себя в сильнейшей лиге. Мы же ничего не можем сделать для того, чтобы их удержать. Поэтому зрелищная сторона нашего хоккея страдает. Зато есть увлекательный сюжет.

Никита Гусев, в НХЛ не закрепился, а в нашей лиге один из лучших? Да, Гусев у нас красавец, нет вопросов. Но он ещё попробует себя в НХЛ, мне кажется. Не всем там удаётся проявить себя», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».