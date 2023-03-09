«Металлург» отправился на игру с «Автомобилистом» в Екатеринбург на автобусах

«Металлург» отправился в Екатеринбург на матч плей-офф с «Автомобилистом» на автобусах, сообщает официальный телеграм-канал «Магнитки».
«Из-за нелётной погоды отправились на выезд на автобусах. В остальном – всё по плану: потренировались, собрались, поехали!» – говорится в сообщении «Металлурга».
Пятый матч серии Кубка Гагарина — 2023 между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится в Екатеринбурге 10 марта и начнётся в 17:00 мск.
В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1. В четвёртом матче «Автомобилист» забросил четыре безответные шайбы, сравняв счёт в серии.
- 9 марта 2023
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