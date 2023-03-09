Форвард «Салавата» Пустозёров: мы перевернём и выиграем серию, вообще без разницы

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров подвёл итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом» (3:4 ОТ).
«Тяжёлый матч, очень эмоциональный. Не очень удачно начали, на обстоятельства нет смысл смотреть, было там удаление или нет, офсайд или нет. Вернулись в игру, неплохо действовали. Проиграли, но ничего страшного, ещё есть игра. Если ты работал, ты перевернёшь фортуну в свою сторону. Серия до четырёх побед, я верю, что мы вернёмся в Уфу и всё будет хорошо.
Лично мне трудно ответить, почему пропустили две шайбы в первой смене. Значит, где-то что-то не так делали, какие-то мелочи были против нас. Надо верить в каждого, верить в себя и выдавать максимум.
Нет чувства огромной несправедливости, что ты играешь, играешь, а у соперника залетает что-то невнятное в овертайме? Это большой спорт, здесь нет места обидам. Оправдываться тем, что что-то такое залетело… Такие мелочи надо исправлять, надо работать и не опускать руки.
Что надо сделать во Владивостоке, чтобы фортуна повернулась к команде? Надо начать с мелочей, оттолкнуться, бросить. Серебряков отличный вратарь, но он не безупречен, можно найти к нему ключи. Они не должны думать, что уже выиграли. Мы перевернём, выиграем, вообще без разницы.
Я горжусь, как команда вела себя в раздевалке, все подбадривали друг друга. Нет равнодушных, все верят. Я был уверен, что мы выиграем сегодня, потому что видел страсть в глазах каждого из парней. Не получилось, но всё можно перевернуть. Главное, чтобы эта страсть была переведена на следующий матч», — цитирует Пустозёрова сайт «Салавата Юлаева».
- 9 марта 2023
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