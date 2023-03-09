В. Козлов — журналистам: только негатив находите

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4) в розыгрыше Кубка Гагарина и оценил игру Джоша Хо-Сэнга.

«Менять по игре ничего не надо, есть кое-какие моменты, которые мы можем лучше использовать. Будем отталкиваться от своей игры. Нельзя относиться к ситуации как обычно? В смысле? Вы видели глаза ребят? Кого там мотивировать надо? Они все бились с первой до последней минуты. Мотивация там сейчас не актуальна. Актуально отдохнуть и подготовиться к следующему матчу. Он будет для нас самым важным в этом сезоне. Подготовка завтра у нас будет в самолёте.

Первая пара защитников часто находится на льду, когда забивает «Адмирал»? Спасибо за статистику. Ну а что? Надо играть в тело, забивать свои моменты. Науменков и Коледов – первая пара, они играют очень много. Когда играешь много, попадаешь в разные ситуации. Они и забивают. Почему вы не говорите, что сегодня Миша забил? Только негатив находите. Я сегодня всеми ребятами доволен, сейчас не время и не место думать о негативе. Сейчас только позитив и всё вперёд, всё, что есть. Согласен, непростая ситуация. Но подавленность – не то состояние, которое нам сейчас нужно. Самое важное в этой ситуации – короткая память, переживать и горевать нет смысла. Тамбиев не согласен, что его команда отскочила? Это его мнение, как я могу прокомментировать?

Кулёмин выглядит тяжеловато? Идёт плей-офф, у нас уже пятый матч через день. У всех накапливается усталость. Но я доволен сегодняшней игрой Николая. Не все молодые хороши? А кто не хорош? Посмотрите, с чего все начинали, и что эти звери сейчас творят. Вспомните, как мы начинали сезон, как скептически на них все смотрели. А сейчас они через боль, через травмы бьются в каждой смене. И играют на победу, показывают характер. Стоит об этом говорить. Результата сразу не будет, пацаны первый год порох чувствуют. Сучков не просто так был с нами весь сезон, провёл хорошие матчи. На данный момент мы будем думать, вызывать Егора, Аймурзина, ещё кого вызывать.

Джош – уникальный, специфический игрок. Обладает данными мастера, хорошо владеет шайбой, ищет игроков. Но он не играл полгода, была непростая травма. Физически он готов, но есть определённые моменты, которые вызывают у него затруднения. Джош может сыграть со всеми партнёрами. До этого не выпускал его с Хмелевски, потому что Кулёмин, Саша и Алалыкин тоже смотрелись хорошо. Были качественные четыре звена, которые друг друга понимали и хорошо играли. Согласен, Джош и с Сашей сегодня хорошо смотрелся. У Шмелёва сегодня были хорошие моменты и в предыдущих матчах. Надеюсь, его прорвёт. Пименов играет хорошо, я доволен его игрой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.