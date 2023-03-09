Вудкрофт о шестом матче: жду, что каждый игрок будет отдаваться за команду, за страну

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от СКА (3:6) поделился ожиданиями от следующего матча в серии, который состоится в столице Беларуси.
«Система бьёт класс? Верю, что дисциплина, правильное выполнение плана, самоотдача принесёт нужный результат, в плей0офф все возможно, много равных игр, главное — убрать ненужные ошибки и соответствовать уровню игры.
Слова болельщикам, которые придут на арену в субботу? Конечно, команда ждёт возвращения домой, чтобы сыграть перед заполненной ареной. Прошлые две игры были невероятными по атмосфере, наэлектризованная арена даёт энергию каждому игроку, наши болельщики — шестой полевой игрок, надеюсь на хорошую поддержку.
Будет ли в Минске открытый хоккей, как сегодня? У соперника свой стиль, у нас тоже открытый, агрессивный хоккей. Будет интенсивная игра, которая нравится зрителям, где атака сменяется атакой. У каждой игры есть свой сюжет, история, нам надо будет важно играть дисциплинированно, уверен, что соперник подойдёт с теми же мыслями. Жду, что команда покажет стиль, характер, каждый игрок будет отдаваться за команду, клуб, страну. Жду хорошую игру, покажем всё самое лучшее», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 9 марта 2023
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