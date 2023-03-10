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Результаты девятого игрового дня плей-офф КХЛ

Результаты девятого игрового дня плей-офф КХЛ
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9 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился восьмой игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Было проведено четыре встречи.

В Уфе завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Счёт в серии – 3-2 в пользу дальневосточников.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Берлёв, Чебыкин) – 00:52 (5x5)   0:2 Файзуллин (Червены, Криштоф) – 01:26 (5x4)   0:3 Паутов (Гутик, Берлёв) – 23:59 (5x5)   1:3 Науменков (Шмелёв) – 32:56 (5x4)   2:3 Пустозёров (Хмелевски, Шмелёв) – 34:00 (5x4)   3:3 Пустозёров – 59:51 (6x4)   3:4 Шевченко (Грачёв, Файзуллин) – 65:18 (5x5)

В Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Войнов) – 00:43 (5x5)   1:1 Галимов (Шафигуллин) – 15:18 (5x5)   2:1 Галиев (Войнов) – 24:21 (5x4)   3:1 Кагарлицкий (А. Радулов, Галиев) – 34:10 (5x4)   4:1 Дыняк (Лукоянов, Журавлёв) – 35:06 (5x5)   5:1 А. Радулов (Сафонов) – 39:25 (5x5)   6:1 А. Радулов (Лямкин, Шипачёв) – 59:46 (5x3)

В Санкт-Петербурге завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором СКА встречался на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу армейцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Спунер, Соколов) – 08:43 (5x4)   1:1 Яшкин (Гусев, Ожиганов) – 10:16 (5x4)   2:1 Глотов (Комаров) – 17:15 (5x5)   3:1 Яшкин (Жафяров, Ожиганов) – 39:17 (5x4)   3:2 Пакетт (Козун, Спунер) – 46:32 (5x5)   4:2 Гусев (Глотов, Камалов) – 47:53 (5x5)   4:3 Соколов (Барберио, Козун) – 51:58 (5x4)   5:3 Хайруллин – 58:27 (en)   6:3 Хайруллин (Хуснутдинов) – 59:48 (en)

В Ярославле завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Железнодорожники выиграли серию – 4-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко – 02:34 (5x5)   1:1 Никулин (Алексеев, Сергеев) – 49:45 (6x5)   2:1 Иванов (Каюмов) – 80:43 (5x4)
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