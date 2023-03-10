Результаты девятого игрового дня плей-офф КХЛ

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9 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился восьмой игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Было проведено четыре встречи.

В Уфе завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Счёт в серии – 3-2 в пользу дальневосточников.

В Казани завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» играл на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу казанцев.

В Санкт-Петербурге завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором СКА встречался на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-2 в пользу армейцев.

В Ярославле завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Железнодорожники выиграли серию – 4-1.