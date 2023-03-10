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Расписание десятого игрового дня плей-офф КХЛ

Расписание десятого игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 10 марта, пройдут пятые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием десятого игрового дня.

В Омске состоится пятый матч в серии «Авангарда» и новосибирской «Сибири». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Ястребы» ведут в серии 3-1 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область

В 17:00 мск в Екатеринбурге «Автомобилист» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Счёт в серии равный — 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

В 19:30 мск в розыгрыше Кубка Гагарина состоятся два матча. В Москве ЦСКА примет на «ЦСКА-Арене» череповецкую «Северсталь». После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец

Параллельно в Нижнем Новгороде начнётся встреча между «Торпедо» и московским «Динамо». Счёт в серии — 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва
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