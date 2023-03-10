Панарин стал третьим россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный — 1:1.
Счёт во встрече был открыт уже на первой минуте игрового времени усилиями Кейдена Гуле. На четвёртой минуте при игре в большинстве «Рейнджерс» удалось сравнять счёт благодаря голу Алекси Лафреньера, которому ассистировали Адам Фокс и Артемий Панарин.
Таким образом Панарин набрал 70 (19+51) очков в нынешнем сезоне, став уже третьим россиянином, разменявшим порог в 70 баллов — ранее это удалось сделать Никите Кучерову и Кириллу Капризову.
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