Панарин стал третьим россиянином, набравшим 70 и более очков за сезон

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный — 1:1.

Счёт во встрече был открыт уже на первой минуте игрового времени усилиями Кейдена Гуле. На четвёртой минуте при игре в большинстве «Рейнджерс» удалось сравнять счёт благодаря голу Алекси Лафреньера, которому ассистировали Адам Фокс и Артемий Панарин.

Таким образом Панарин набрал 70 (19+51) очков в нынешнем сезоне, став уже третьим россиянином, разменявшим порог в 70 баллов — ранее это удалось сделать Никите Кучерову и Кириллу Капризову.