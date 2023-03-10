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«Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Сорокина результативный пас на победный гол и 33 сейва

«Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Сорокина результативный пас на победный гол и 33 сейва
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Уже на шестой минуте игры счёт открыл Андерс Ли. На 12-й минуте сравнял Джейк Гюнцель. Затем на 19-й минуте матча забил за хозяев Джейсон Цукер. Стоит отметить ячто голевой пас ему отдал российский нападающий Евгений Малкин.

Укрепил преимущество хозяев Джош Арчибальд на 31-й минуте матча. На 55-й минуте забил за гостей Хадсон Фэшинг. А за минуту до сирены Ли оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс Брок Нельсон.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 33 сейва. Также на его счету голевой пас в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Хорват, Палмьери) – 05:23 (5x4)   1:1 Гюнцель (Петтерссон, Кросби) – 11:07 (5x5)   2:1 Цукер (Малкин, Питри) – 18:24 (5x5)   3:1 Арчибальд (Дюмулен, Питри) – 30:49 (5x5)   3:2 Фэшинг (Сизикас, Ахо) – 54:31 (5x5)   3:3 Ли (Добсон, Нельсон) – 58:45 (6x5)   3:4 Нельсон (Сорокин) – 62:13 (3x3)
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