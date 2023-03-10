«Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Сорокина результативный пас на победный гол и 33 сейва

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Уже на шестой минуте игры счёт открыл Андерс Ли. На 12-й минуте сравнял Джейк Гюнцель. Затем на 19-й минуте матча забил за хозяев Джейсон Цукер. Стоит отметить ячто голевой пас ему отдал российский нападающий Евгений Малкин.

Укрепил преимущество хозяев Джош Арчибальд на 31-й минуте матча. На 55-й минуте забил за гостей Хадсон Фэшинг. А за минуту до сирены Ли оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс Брок Нельсон.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 33 сейва. Также на его счету голевой пас в овертайме.