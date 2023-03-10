Кочетков два месяца не играл в НХЛ, но оформил «шат-аут» в первом же матче после вызова

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Перед этой игрой из АХЛ был вызван российский голкипер Пётр Кочетков, который вышел в основе и провёл весь матч. Помимо этого, на его счету «шат-аут» с 19 сейвами. Он не играл в НХЛ два месяца.

Также он побил рекорд франшизы по количеству удалений для вратаря-новичка за сезон, который установил Пётр Сидоркевич. Рекорд Сидоркевича держался с 1989 года. Тогда у него было четыре нарушения в дебютном сезоне.

Единственный гол в этом матче на счету у российского нападающего Андрея Свечникова. Россиянин поразил ворота Феликса Сандстрёма на третьей минуте игры. Маирин Нечас и Брент Бёрн стали авторами голевых передач. Во втором и третьем периодах игры голов забито не было.