Кознев: серия СКА с минским «Динамо» является рекламой хоккея

Бывший игрок СКА Алексей Кознев считает, что минское «Динамо» и питерский СКА показывают открытый результативный хоккей на радость болельщикам, но обе команды допускают слишком много невынужденных ошибок.

«Если говорить о том, что на поверхности, то обе команды играют для зрителей, показывают открытый хоккей. Над Минском ничего не довлеет, они задачу на сезон выполнили. СКА играет в активный, комбинационный хоккей, есть ребята мастеровитые. Можно сказать, петербуржцы сами комбинируют и сопернику позволяют это делать. А то, что сюжет такой непредсказуемый, то «Динамо» же не просто так попало в плей-офф. Команда обученная, грамотная, использует любые недоработки соперника, а их у СКА хватает, чтобы держать в напряжении своих болельщиков и сохранять интригу в серии.

Безусловно, зрителям такой хоккей нравится: обе команды много забивают, обилие моментов, выходов «один в один», «два в один», чего в плей-офф, и правда, не часто увидишь. На этой стадии команды, как правило, играют дисциплинированно, от обороны. А тут — открытый хоккей. Это плюс для популяризации игры. Но минус, наверное, для той команды, которая хочет выигрывать и идти дальше. И для тренеров пара-другая седых волос.

Что будет дальше в серии? Всё зависит от игроков СКА. Насколько они ответственно и дисциплинированно будут играть у себя в зоне. Не говорю даже про игру в защите. Просто много потерь невынужденных. Вчера видели три-четыре паса через центр, перехваты… Если бы не индивидуальное мастерство Гусева и Яшкина, которые забили голы, неизвестно ещё, чем закончилось бы. Для хоккея результат имеет решающее значение. СКА выиграл — вроде всё хорошо. Но много ошибок в безобидных ситуациях. Их надо убрать за счёт ответственной и правильной игры, — цитирует Кознева «РБ Спорт».

11 марта в Минске состоится шестая игра. СКА ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в одной победе от выхода в следующий раунд.