«Он сделал разницу в игре». Бриндамор — о шат-ауте Кочеткова с «Филадельфией»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил великолепную игру российского голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче с «Филадельфией» (1:0). Россиянин оформил шат-аут, отразив все 19 бросков по воротам.
«Он сделал пару действительно отличных сейвов. В этом была разница в игре. Он играл солидно и уверенно, когда это было нужно. Очень, очень хорошая игра в его исполнении», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Кочетков два месяца не играл в НХЛ, но оформил шат-аут в первом же матче после вызова в «Каролину». Также он повторил рекорд франшизы по количеству шат-аутов для вратаря-новичка за сезон, который установил Пётр Сидоркевич. Рекорд Сидоркевича держался с 1989 года. Тогда у него было четыре «сухих» матча в дебютном сезоне.
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