Коньков: потеря Кадейкина скажется на «Салавате», но шансы у Уфы ещё есть

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о событиях, происходящих в серии «Салават Юлаев» — «Адмирал». После пяти сыгранных матчей в противостоянии со счётом 3-2 ведёт команда из Владивостока.
«Как я и говорил до начала серии, «Адмирал» — очень дисциплинированная команда, которая знает, за счёт чего она может выиграть, и ждёт своих шансов в нападении. Она трудится не покладая рук. Кроме того, у неё хорошая вратарская линия, да и защита ей помогает. У ребят есть огромное желание проявить себя в этом плей-офф. Все прекрасно понимают, что они ничего никому просто так не отдадут. «Салават», впрочем, тоже является достаточно дисциплинированной командой с хорошим потенциалом в нападении и отличной молодёжью. В плей-офф она делает результат.
Шансы на выход в следующий раунд у Уфы ещё есть. «Салават» уже делал это во Владивостоке. Но тут надо отметить, что мотивация у «Адмирала» будет высокой, да и зрители поддержат команду. Матч начнётся — и только игроки на поле будут определять результат. Пока не прозвучит финальная сирена, шансы есть у всех. Если говорить о потере Кадейкина, то она скажется на команде. Посмотрим, как «Салават» воспримет эту ситуацию: сложит оружие или же другие ребята воспользуются своим шансом. Тренерский штаб будет искать замену и другие сочетания. Но, несмотря ни на что, «Салават» приложит все усилия для того, чтобы вернуть серию в Уфу на седьмой матч», – сказал Коньков «Чемпионату».
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