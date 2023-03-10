«Болельщики заслуживают команду получше». «Филадельфия» уволила генменеджера Флетчера

«Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявила об увольнении президента по хоккейным операциям и генерального менеджера команды Чака Флетчера.

Бывший нападающий Даниэль Бриер, ныне занимавший должность особого помощника генменеджера, займёт место Флетчера, пока клуб будет искать замену специалисту на каждую из двух должностей.

«Болельщики «Флайерз» заслуживают команду получше, чем та, которую они видели на льду в последние несколько сезонов, а также чёткий план по возвращению клуба в розыгрыш Кубка Стэнли. Мы знаем, что это будет многолетний процесс, и стремимся сделать всё правильно, потому что мы хотим вывести эту франшизу на путь к победе в Кубке Стэнли», — говорится в сообщении.

Кроме того, клуб поблагодарил бывшего президента за работу.

Отметим, что Флетчер работал в «Филадельфии» с 2018 года. За это время «лётчики» лишь однажды вышли в плей-офф — в сезоне-2019/2020, где в первом раунде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» (3-4). В нынешнем сезоне «Филадельфия» занимает 14-е из 16 мест в Восточной конференции.