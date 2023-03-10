Форвард «Динамо» Каблуков попал игроку «Торпедо» Уракову коньком прямо в лицо

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает московское «Динамо». К концу третьего периода счёт равный — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте нападающему нижегородцев Кириллу Уракову серьёзно досталось в одном из эпизодов. Хоккеисты боролись за шайбу, в результате чего хоккеист «Торпедо» столкнулся с нападающим «Динамо» Ильёй Каблуковым и начал терять равновесие. Форвард бело-голубых по инерции продолжил движение и начал заваливаться на лёд. В итоге конёк Каблукова попал в лицо Уракову. После этого хоккеист «Торпедо» ушёл в раздевалку.

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Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Ураков проводит первый матч в нынешнем плей-офф.