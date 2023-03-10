Разин: у ЦСКА ни одной потери! Хоть бы один ротавирусом заболел, что ли. Шучу!

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с ЦСКА (3:4, 2-3).

«Я надеюсь, что решающий матч будет здесь. А ол-ин… Мы в этом году в команде в покер играли, когда были в глубокой яме. Некоторые ребята ходили ол-ин, и мы тогда выкарабкались из этой ямы.

Мы потеряли двух ведущих защитников, из второй и третьей пары. Сегодня не играл Лишка, плюс ещё один центр травмирован. ЦСКА в чемпионате играл этим же составом последнюю игру, и этим же составом играют все пять игр. У них ни одной потери! Сегодня думаю – ну хоть бы один у них, не знаю, ротавирусом заболел, что ли. Я пошутил, если что! Пусть все будут здоровы, без травм.

У нас есть проблемы с составом. Но ту игру мы забили. Легче проиграть 3:9, напропускать кучу голов, ясно и понятно, чем проигрывать так, как сегодня. Такие поражения, как сегодня, переживаются тяжелее», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.