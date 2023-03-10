Отказ «Миннесоты» от участия в ЛГБТ-акции может быть связан с законами России

Отказ «Миннесоты Уайлд» от формы с ЛГБТ-символикой может быть связан с законами России, сообщает The Athletic.

Отмечается, что после принятия в РФ закона о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино у клубов Национальной хоккейной лиги, в которых выступают российские игроки, появились сложности с реализацией соответствующих акций.

Это также коснулось и «Миннесоты». В клубе несколько дней размышляли, как можно поступить в такой ситуации, и после изучения закона приняли решение отказаться от участия в ЛГБТ-акции и от радужных джерси из-за беспокойства о российских игроках. В составе «дикарей» выступает нападающий Кирилл Капризов.

Напомним, ранее в этом сезоне российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой. После этого «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором есть ряд россиян, принял решение не проводить ЛГБТ-акцию. Как отмечает The Athletic, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в свою очередь, надел радужное джерси 12 декабря.

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