Фёдоров высказался об идее другой компоновки матчей серий плей-офф в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в пятом матче серии с «Северсталью» (4:3, 3-2).
«Сделать серии не 2-2-1-1-1, а 2-3-2? Хотелось бы не отвечать на этот вопрос. Есть определённая модель, которая, по моему личному опыту, работает более 20 лет. В плане нашей огромной необъятной родины знаю, что Уфа и «Адмирал» летают по пять часов туда-сюда. Это сложно. В плане компоновки матчей серии не хочу зря тратить ваше время, потому что от меня ничего не зависит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).
- 10 марта 2023
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