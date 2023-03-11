Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

21 сейв Бобровского помог «Флориде» одержать победу в матче с «Чикаго»

На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, а также Ээту Луостаринен. Мэттью Ткачук отличился тремя результативными передачами. Российский голкипер Сергей Бобровский по ходу матча совершил 21 спасение.

У гостей забивали Калеб Джонс, Борис Катчук, а также Коул Гуттман.

«Чикаго» вёл по ходу встречи со счётом 2:0, однако основное время матча завершилось вничью, 3:3. В овертайме сильнее оказались хозяева. Победную шайбу на свой счёт записал Брэндон Монтур.