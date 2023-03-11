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21 сейв Бобровского помог «Флориде» одержать победу в матче с «Чикаго»

21 сейв Бобровского помог «Флориде» одержать победу в матче с «Чикаго»
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На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, а также Ээту Луостаринен. Мэттью Ткачук отличился тремя результативными передачами. Российский голкипер Сергей Бобровский по ходу матча совершил 21 спасение.

У гостей забивали Калеб Джонс, Борис Катчук, а также Коул Гуттман.

«Чикаго» вёл по ходу встречи со счётом 2:0, однако основное время матча завершилось вничью, 3:3. В овертайме сильнее оказались хозяева. Победную шайбу на свой счёт записал Брэндон Монтур.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонс (Рэддиш, Джонсон) – 06:49 (5x5)   0:2 Катчук (Андерсон, Хайра) – 17:53 (5x5)   1:2 Беннетт (Ткачук, Луостаринен) – 48:29 (5x5)   2:2 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 48:58 (5x4)   3:2 Луостаринен (Ткачук, Стаал) – 52:42 (5x5)   3:3 Гуттман (Хайра, Дикинсон) – 59:15 (6x5)   4:3 Монтур (Барков, Вераге) – 62:43 (3x3)
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