21 сейв Бобровского помог «Флориде» одержать победу в матче с «Чикаго»

На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, а также Ээту Луостаринен. Мэттью Ткачук отличился тремя результативными передачами. Российский голкипер Сергей Бобровский по ходу матча совершил 21 спасение.
У гостей забивали Калеб Джонс, Борис Катчук, а также Коул Гуттман.
«Чикаго» вёл по ходу встречи со счётом 2:0, однако основное время матча завершилось вничью, 3:3. В овертайме сильнее оказались хозяева. Победную шайбу на свой счёт записал Брэндон Монтур.
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