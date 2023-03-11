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Козлов объяснил отсутствие Хо-Сэнга в решающем матче серии с «Адмиралом»

Козлов объяснил отсутствие Хо-Сэнга в решающем матче серии с «Адмиралом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о причинах отсутствия форварда Джоша Хо-Сэнга в шестом матче серии с «Адмиралом» (2:3).

«У Хо-Сэнга травма? Нет, он не по хоккейным причинам сегодня не принимал участие. Победный гол «Адмирала»? Они воспользовались нашей неудачной сменой.

Почему «Салават» так мало забивал в серии? Проблема в том, что «Адмирал» меньше всех в сезоне пропустил, они хорошо и надёжно играют в обороне. Плюс Серебряков провёл феноменальную серию», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Салават Юлаев» проиграл серию со счётом 2-4 и вылетел из борьбы за Кубок Гагарина. Напомним, в регулярном Фобент Чемпионате КХЛ уфимский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции.

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