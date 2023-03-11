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«День и ночь». Главный тренер «Адмирала» Тамбиев сравнил КХЛ и ВХЛ

«День и ночь». Главный тренер «Адмирала» Тамбиев сравнил КХЛ и ВХЛ
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сравнил работу в КХЛ и ВХЛ. Специалист является двукратным чемпионом ВХЛ с питерским «Динамо» и казахстанской «Сарыаркой».

«Я про это вообще забыл, даже не вспоминал, как там (в ВХЛ. — Прим. «Чемпионата») работал. Пролистал свои записи. То, что делал с командами в Кубке Петрова и сейчас, это вообще день и ночь. Я в такой ситуации никогда не был. Логистика, перелёты, подготовка, психология, соперники несопоставимы. Просто рядом не стоит, здесь настолько всё неоднозначно. При всём уважении к ВХЛ она и КХЛ – это два несопоставимых уровня. Для меня это большая школа, большой опыт как для тренера и, наверное, большая победа», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» выиграл серию у «Салавата Юлаева» со счётом 4-2 и впервые в своей истории прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ.

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