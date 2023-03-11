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«Вышли на игру с испугом». Григоренко назвал причину поражения «Салавата Юлаева»

«Вышли на игру с испугом». Григоренко назвал причину поражения «Салавата Юлаева»
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Бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал вылет уфимского клуба из плей-офф КХЛ. Экс-форвард считает, что в шестом матче серии с «Адмиралом» (2:3) уфимская команда не смогла должным образом настроиться на борьбу.

«100% болельщики «Салавата» недовольны итогом. Команда вышла на игру с испугом. Наверное, боялись, что проиграют — так это и произошло. На такие матчи игроки выходят заряженными, играют в тело, не жалея себя. А от Уфы мы, к сожалению, этого не увидели, и команда ушла в отпуск», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Адмирал» впервые в своей истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. Владивостокский клуб обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4-2 в серии.

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