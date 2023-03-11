Борис Михайлов рассказал, удивило ли его поражение «СЮ» в серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил на вопрос, удивил ли его вылет «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина. Уфимский клуб уступил «Адмиралу» в шести матчах.
«Немного, но не сильно удивил итоговый исход в серии «Адмирал» — «Салават Юлаев». На протяжении всего сезона «Адмирал» выглядел неплохо. Команда просто доказала, что может играть на хорошем уровне», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Адмирал» впервые в своей истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Дальневосточный клуб стал первой командой в истории КХЛ, занявшей седьмое место в Восточной конференции и выигравшей серию плей-офф. «Салават Юлаев» шестой раз в истории КХЛ проиграл серию первого раунда плей-офф.
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