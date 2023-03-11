«Ак Барс» выбил «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина. Казанцы выиграли серию — 4-2

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

На 42-й секунде Ансель Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Через 20 секунд Кирилл Панюков сравнял счёт. На 34-й минуте Андрей Чивилёв точным броском во второй раз поразил ворота казанцев. На 44-й минуте Константин Лучевников восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу казанцев. «Нефтехимик» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина.