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«Ак Барс» выбил «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина. Казанцы выиграли серию — 4-2

«Ак Барс» выбил «Нефтехимик» из розыгрыша Кубка Гагарина. Казанцы выиграли серию — 4-2
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Галимов (Камара, Шафигуллин) – 00:42 (5x5)   1:1 Панюков (Семёнов, Галиев) – 01:02 (5x5)   2:1 Чивилёв (Кизимов, Сидоров) – 33:05 (5x4)   2:2 Лучевников (Петров, Евсеев) – 43:49 (5x5)   2:3 Кагарлицкий (А. Радулов, Билялов) – 50:26 (5x5)   2:4 Воронков – 57:57 (en)

На 42-й секунде Ансель Галимов вывел нижнекамцев вперёд. Через 20 секунд Кирилл Панюков сравнял счёт. На 34-й минуте Андрей Чивилёв точным броском во второй раз поразил ворота казанцев. На 44-й минуте Константин Лучевников восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу казанцев. «Нефтехимик» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина.

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