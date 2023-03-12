Тренер «Миннесоты» рассказал, как в клубе обращаются с Капризовым

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего команды Кирилла Капризова. 25-летний лидер «дикарей» получил тяжёлое повреждение во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» и выбыл на три-четыре недели.

«Он один из лучших игроков в мире, в этом нет сомнений, но хоккей — командная игра, командный вид спорта, а мы — команда. Мы говорим об этом с первого дня, и, думаю, вы, ребята, это понимаете: парни играют друг за друга. Конечно, Кирилл один забивает больше голов, чем несколько парней вместе взятые, но с Капризовым обращаются ровно так же, как и со всеми остальными. Все уважают то, как каждый выкладывается, и мы постараемся играть ещё лучше без него», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Российский нападающий присоединился к «дикарям» в сезоне-2020/2021. За три сезона в составе «Уайлд» Капризов сыграл 201 матч, забросил 113 шайб, отдал 120 передач и суммарно набрал 233 очка. Россиянин быстро стал лидером команды и установил ряд клубных рекордов.