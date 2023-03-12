Голевые передачи Куликова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи усилиями Рикарда Раккеля. На 11-й минуте «Филадельфия» благоадря шайбе Киффера Беллоуза сравняла счёт.

На 27-й минуте гол Сидни Кросби вновь вывел «Питтсбург» вперёд, а в третьем периоде в ворота «Флайерз» влетели ещё три шайбы — отличились Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель и Микаэль Гранлунд. При этом россияне Евгений Малкин и Дмитрий Куликов отметились голевыми передачами.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение кряду.