Голевые передачи Куликова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи усилиями Рикарда Раккеля. На 11-й минуте «Филадельфия» благоадря шайбе Киффера Беллоуза сравняла счёт.
На 27-й минуте гол Сидни Кросби вновь вывел «Питтсбург» вперёд, а в третьем периоде в ворота «Флайерз» влетели ещё три шайбы — отличились Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель и Микаэль Гранлунд. При этом россияне Евгений Малкин и Дмитрий Куликов отметились голевыми передачами.
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение кряду.
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