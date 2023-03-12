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Три очка Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Флориду» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей дублем отметился российский форвард Владислав Наместников, также записавший в свой актив результативную передачу. Другой дубль на счету Марка Шайфли. Ещё одну шайбу забросил Николай Элерс.

У хозяев дублем отметился Мэттью Ткачук, ещё по разу отличились Сэм Райнхарт и Марк Стаал. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 спасения.

Основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4. Свою вторую шайбу во встрече Шайфли забросил в овертайме, чем принёс победу гостям.

В параллельном матче «Эдмонтон» уступил «Торонто».