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Три очка Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Флориду» в овертайме

Три очка Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Флориду» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Матч прошёл в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей дублем отметился российский форвард Владислав Наместников, также записавший в свой актив результативную передачу. Другой дубль на счету Марка Шайфли. Ещё одну шайбу забросил Николай Элерс.

У хозяев дублем отметился Мэттью Ткачук, ещё по разу отличились Сэм Райнхарт и Марк Стаал. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 спасения.

Основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4. Свою вторую шайбу во встрече Шайфли забросил в овертайме, чем принёс победу гостям.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Уилер, Коннор) – 06:43 (5x4)   0:2 Элерс (Нидеррайтер, Наместников) – 15:03 (5x5)   1:2 Ткачук (Монтур, Вераге) – 16:44 (5x4)   1:3 Наместников (Коннор, Элерс) – 19:07 (5x4)   2:3 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 24:09 (5x4)   2:4 Наместников (Элерс, Уилер) – 32:59 (5x5)   3:4 Стаал (Стаал, Райнхарт) – 40:32 (5x5)   4:4 Ткачук (Барков, Монтур) – 46:24 (4x3)   4:5 Шайфли – 64:31 (3x3)

В параллельном матче «Эдмонтон» уступил «Торонто».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Аччари (Астон-Риз, Кемпф) – 03:05 (5x5)   1:1 Экхольм (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 03:27 (5x5)   1:2 Кейн (Макдэвид, Сеси) – 11:24 (5x5)   1:3 Макдэвид (Бушар, Бьюгстад) – 22:33 (5x5)   2:3 Марнер – 32:56 (5x5)   3:3 Нюландер (Марнер) – 34:49 (5x5)   4:3 Таварес (Мэттьюс) – 35:56 (5x5)   5:3 Таварес (Марнер, Нюландер) – 38:55 (5x4)   6:3 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 50:50 (5x4)   6:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 52:31 (5x4)   7:4 Аччари – 59:10 (en)
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