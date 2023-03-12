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«Бостон» первым в сезоне НХЛ вышел в плей-офф. У американской команды 105 очков в 64 играх

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Для «Бостона» эта победа стала 50-й в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, клуб установил рекорд франшизы, затратив наименьшее количество матчей в истории на такое количество побед в одном сезоне.

По итогам сегодняшнего игрового дня «Бостон» первым в нынешнем сезоне вышел в плей-офф НХЛ. Об этом стало известно после поражения «Нью-Йорк Айлендерс» от «Вашингтон Кэпиталз» (1:5).

Американская команда под руководством Джима Монтгомери лидирует в общей таблице лиги, набрав 105 очков в 64 играх. Плей-офф-2023 станет для «Брюинз» седьмым подряд и 76-м в истории.