Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» на домашней площадке

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Оттавой Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами. Этот гол стал 32-м для россиянина в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер забил гол в меньшинстве и отметился результативной передачей. «Оттава» смогла отыграть две шайбы в концовке, однако из-за череды удалений команда не смогла сравнять счёт, а лишь пропустила пятый гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Ванкувер» одержал четвёртую победу подряд.