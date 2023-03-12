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Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» на домашней площадке

Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» на домашней площадке
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Оттавой Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами. Этот гол стал 32-м для россиянина в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер забил гол в меньшинстве и отметился результативной передачей. «Оттава» смогла отыграть две шайбы в концовке, однако из-за череды удалений команда не смогла сравнять счёт, а лишь пропустила пятый гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кузьменко (Миллер, Майерс) – 15:05 (5x5)   2:0 Миллер (Оман) – 24:26 (4x5)   3:0 Оман (Джошуа, Гарланд) – 30:27 (5x5)   4:0 Дрис (Джошуа, Бризбуа) – 46:50 (5x5)   4:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 53:39 (5x5)   4:2 Холден (Штюцле, Батерсон) – 55:44 (5x5)   5:2 Кузьменко (Бёзер, Петтерссон) – 59:45 (en)

«Ванкувер» одержал четвёртую победу подряд.

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