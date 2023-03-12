Кожевников: Тамбиева задело моё слово «временщик». Подождём и увидим, кто был прав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Адмирала» в первом раунде плей-офф КХЛ в серии с «Салаватом Юлаевым» и отреагировал на послематчевую пресс-конференцию главного тренера владивостокского клуба Леонида Тамбиева.

«Куда ушли деньги Уфы — это другой вопрос. Но весь сезон над «Салаватом» смеялись. Хо-Сэнг с его вечным бюллетенем — человек-анекдот. Так и не понял, с чем едят защитника Мёрфи и почему он на голову слабее даже молодого Мухамадуллина. Из легионеров никаких вопросов только к Хмелевски. Да, за счёт молодёжи «Салавату» всё-таки удалось выстрелить в регулярке, это большой плюс тренерского штаба Виктора Козлова. Но почему один обмен за другим крутили Омск, Челябинск и другие олигархи конференции, а Уфа молчала — загадка. Ей-то усиливаться нужно было в первую очередь!

Весь сезон веселили постоянные выступления в интернете руководства «Салавата». Мне кажется, там был какой-то мазохизм — болельщики ждут трансферов и определённости, а им отвечают странными посланиями и провокациями. Так полился сплошной негатив, который отразился на всей команде. Мне кажется, только вредителю могла взбрести в голову идея с этим «цирком» в «Телеграме». Так что здесь ещё один прокол менеджмента.

Ответ Тамбиева на мою критику? Как говорится, спасибо за внимание. Но от своих слов не отказываюсь, антихоккей Тамбиева развитию нашей игры не способствует. Мы воспитаны другим стилем, благодаря ему добивались больших побед — и всегда будем такой хоккей защищать. При этом «Адмиралу» — слова уважения за результат.

Оправдания Тамбиева за «колхоз»? Прозвучали отговорки. И смешные слова о том, что «Адмирал» играет в финский хоккей. Послушайте, ну это же нелепица. Видимо, нас по-прежнему считают этим колхозом. Финский и вполне интересный хоккей в своё время ставил Владимир Владимирович Юрзинов, а то, что мы видим в исполнении «Адмирала», — это хоккей норвежский, датский или в лучшем случае латвийский, никакого прогресса школе он не даст. Также по пресс-конференции понял, что Тамбиева задело моё слово «временщик». Ну что ж, давайте подождём несколько месяцев — и увидим, кто был прав», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

На пресс-конференции после победы «Адмирала» в серии Тамбиев передал привет «диванным экспертам», намекая на критику Кожевникова.