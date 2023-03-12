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«Избавились от мёртвого груза». Главный тренер «Миннесоты» пошутил об игре без Капризова

«Избавились от мёртвого груза». Главный тренер «Миннесоты» пошутил об игре без Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) поделился мнением об игре команды без российского нападающего Кирилла Капризова. 25-летний форвард из-за травмы выбыл на три-четыре недели. «Дикари» же в его отсутствие забили пять голов, два из которых — в большинстве.

«Удачная игра в большинстве? Мы избавились от мёртвого груза — № 97 (имеется в виду Капризов. — Прим. «Чемпионата») (смеётся). Большинство отлично сработало.

Мы не забиваем красивых голов. Так что, когда Капризов вернётся, он забросит красивые шайбы. Мы же забьём «мусорные» голы», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

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