Карлссон побил рекорд «Сан-Хосе» по результативности защитников за одну регулярку НХЛ
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей в матче НХЛ с «Миннесотой» (2:5). На счету шведского игрока обороны стало 84 (20+64) очка в текущем сезоне НХЛ.
Карлссон установил рекорд «Шаркс» по очкам защитников за один регулярный чемпионат НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Бренту Бёрнсу, который набрал 83 (16+67) очка в сезоне-2018/2019. Бёрнс сейчас выступает за «Каролину».
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Карлссон провёл 905 матчей, в которых набрал 744 очка — забросил 173 шайбы и отдал 571 результативную передачу. Показатель полезности шведского защитника составил «-88». Ранее Карлссон на протяжении девяти сезонов защищал цвета «Оттавы» и вместе с клубом выходил в финал Восточной конференции НХЛ.
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