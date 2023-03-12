Нападающий «Ак Барса» Сафонов: серия с «Нефтехимиком» была тяжёлой

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов после победы над «Нефтехимиком» (4:2) в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подвёл итоги серии (4-2).
«Сейчас нет слабых команд в лиге, все подравнялись, все бьются, тем более в плей-офф. Все знают, что это за время: хорошее, интересное. И здесь возрастает цена ошибки и ответственность другая. Серия была тяжёлой, но интересной. Для болельщиков была интрига. Хорошие матчи, забивали много. Я думаю, было на что посмотреть.
Удивила агрессия со стороны Нижнекамска? Тренеры разбирали, показывали нам, поэтому были готовы, я считаю. Тренеры здорово сработали, поэтому каких-то прям сюрпризов не было. Да, они там чуть меняли свою игру по ходу плей-офф, но в этом ничего такого нет. Мы тоже подстраивались временами.
Серия с «Адмиралом»? Они – хорошая команда, здорово играли в регулярке и в плей-офф, некоторые игры их смотрели, они хорошо играли. Молодцы, вышли в следующий раунд.
«Адмирал» — удобная для меня команда? По себе ничего такого я не скажу, что какая-то «моя» команда. Получалось, забивал. Главное, чтобы сейчас в плей-офф также приносил результат.
Перелёты на Дальний Восток могут сказаться на физике? Поживём – увидим. В принципе, я нормально перелёт перенёс. Где-то было непросто со временем, необычно играть там утром. Но в этом нет ничего такого. Надо под них подстраиваться и играть в любое время», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.
21-летний хоккеист провёл в плей-офф-2023 шесть матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.
- 12 марта 2023
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