С. Фёдоров: везде минусы, единственный плюс — есть ещё один шанс довести дело до конца
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Северстали» (0:3) рассказал о единственном плюсе сегодняшней игры.
«Не смогли реализовать моменты в начале игры. К сожалению, сегодня вообще не забили. Соперник забил вовремя, по игре. Дальше ошиблись, получили удаления, ну и грубо ошиблись во втором голе. Ничего не предвещало, просто невнимательность ребят привела ко второму голу. Не получилась игра в концовке матча, шайба не держалась в зоне атаки. Мы играли по периметру. Везде минусы, единственный плюс – есть ещё один шанс довести дело до конца, сыграть правильно, добиться результата, которого желают не только наши ребята, но и наши болельщики», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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