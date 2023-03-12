А. Разин: мы же «рыси», у нас есть инстинкт убийцы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог встречи с ЦСКА (3:0).
«Сумбурное начало, некоторые ребята волновались. Хорошо, что на первый перерыв ушли при счёте 0:0, хотя и у нас было пару хороших моментов. Первый гол нас успокоил, дальше играли солидно, третий период вообще шикарный. Нас ждёт самое интересное – седьмая игра. До встречи в Москоу-сити!
Сейчас самое главное – восстановиться. Хотя сегодня рационально сыграли. Отличие матчей в Москве – здесь за нас болеют, там больше за них. По тактике ничего не поменяется.
Седьмой матч прошлого года, надеюсь, нам пригодится. Может, меньше волнения будет. Всё равно есть ребята, которые в первый раз в плей-офф играют, тем более седьмую игру. Постараемся психологически подготовить.
Проявился ли у нас инстинкт убийцы? Ну, мы же «рыси», у нас есть инстинкт убийцы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 12 марта 2023
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